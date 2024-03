Ausstellung in Düsseldorf Eine Vernissage der etwas anderen Art

Auch Gespräche und andere Showteile wird es geben, die von Inna Lepyokhina choreografiert werden, um eine persönliche und emotionale Verbindung zum jeweiligen Künstler herzustellen. Die Musik wurde dazu extra produziert. Die kommende Vernissage werde besonders bewegend, da sie dem kürzlich verstorbenen Wolfgang Puky Martin gewidmet ist. Musial erinnert sich an ihr letztes Gespräch über einen neuen Opernball, den Puky plante, und entschied, die Extravaganza in ein Charity-Event zu verwandeln. Künstlerin Beatrice Schuh wird eine limitierte „Lebenswerk“-Edition für Puky kreieren, die exklusiv an diesem Abend verkauft wird. Der Erlös geht im Sinne von Puky an die Armenküche.