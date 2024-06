Verträge am Montag unterzeichnet Schüler sollen den Mut haben, Fragen zur Nazi-Zeit zu stellen

Die neue Vereinbarung mit den beiden Benrather Schulen dient als Grundlage einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der Mahn- und Gedenkstätte als außerschulischem Lernort. Dazu werden gemeinsame Ziele und mögliche Aktivitäten festgehalten. Anna Schlieck, Leiterin der Bildungsarbeit in der Mahn- und Gedenkstätte: „Die Schulen erwarten natürlich in erster Linie die Workshops und Führungen in unserem Haus und neue Angebote nach den Sommerferien“, sagt sie. Auch die Lehrer werden vom Team der Mahn- und Gedenkstätte beraten. „Zum Beispiel im Hinblick auf Exkursionen in andere Gedenkstätten, oder wir organisieren für die Realschule ein Treffen mit einer Nachfahrin eines Mädchens, das deportiert wurde“, sagt Anna Schlieck.