Wahrscheinlich beim Linksabbiegen Zwei Straßenbahnunfälle an einem Tag in Düsseldorf – einer mitten im Kirmesverkehr

Gleich zweimal hat es am Samstag in Düsseldorf Unfälle zwischen Straßenbahnen und Autos gegeben. Der erste ereignete sich am frühen Abend an der Kaiserstraße/Ecke Maximilian-Weyhe-Allee. Zwei Personen aus Neuss waren dort in ihrem Pkw unterwegs, Zeugen zufolge könnte es sich um einen Abbiege-Unfall gehandelt haben. Ein Polizeisprecher sagte, die beiden Insassen seien sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht worden, seien aber nicht schwer verletzt gewesen. Die Straße war schnell wieder geräumt. Ein weiterer Unfall zwischen Bahn und Pkw ereignete sich am Abend in Oberkassel nahe dem Barbarossaplatz; auch hier gab es laut Polizei keine Schwerverletzten. Der Unfall fiel in den Zeitraum, in dem viele Menschen wegen des Gewitters die Kirmes verlassen wollten.