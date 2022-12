News von der Stadt Düsseldorf Gesundheitsamt hat endlich wieder einen Chef

Der gebürtige Aachener Skorning ist nach den Angaben der Stadt promovierter Facharzt für Anästhesiologie, ausgebildeter Rettungsassistent und hat von 2004 bis 2012 am Universitätsklinikum Aachen in den Bereichen Anästhesiologie, im Notarztwesen und in der operativen Intensivmedizin gearbeitet. Seit 2012 war er Leitender Notarzt sowie als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst. Zuletzt war er seit 2020 als Ärztlicher Leiter bei einem medizinischen Start-up sowie als Berater in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und freiberuflich tätig.