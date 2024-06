Bezirksvertretung hat dem Umbau zugestimmt Zwei Spielplätze werden neu gemacht

Gleich zwei Spielplätze im Stadtbezirk 9 sollen noch in diesem Jahr umgestaltet werden. Zum einen der an der Heiligenhauser Straße im Grünzug Hassels und zum anderen in Wersten an der Nixenstraße. Für beide hat das Grünflächenamt jeweils Kosten in Höhe von 200.000 und 220.000 Euro angesetzt. Beiden Maßnahmen stimmt die Bezirksvertretung 9 in ihrer Sitzung am vergangenen Freitag zu. Der Baubeginn ist jeweils auf das vierte Quartal 2024 angesetzt. Die Arbeiten sollen je drei Monate dauern.