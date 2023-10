Neubau nahe Düsseldorfer Uni-Klinik Zwei Sieger für neues Düsseldorfer Hochhaus

Die Siegerentwürfe haben beide ihren Reiz. Das Düsseldorfer Büro SOP hat die terrassierte Form mit runder Spitze gewählt, die an das berühmte Flat Iron Building in New York erinnert. Die Kölner JSWD Architekten stellen Geschosse wie offene Kuben übereinander, die Autofahrer werden auf allen Ebenen mit dem Blick auf Bäume empfangen.