Engagement Schülerinnen starten Petition gegen Plastik-Verpackungen

Auch deshalb hat die Schülerin eine Petition an den Bundestag gestartet. Darin fordert Anna Gomboc die Abschaffung von Plastikverpackungen. In ihrer Begründung schlägt sie alternativ zu Recycling und Müllverbrennung vor, effektive Mehrwegsysteme einzuführen. „Es ist erschreckend, wie viel Plastik nicht nur im Geschäft zu sehen ist, sondern vor allem auch in den Straßen und in der Natur“, sagt Anna Gomboc. Sie sieht darin eine Gefahr für ihre Zukunft und engagiert sich deshalb für die Abschaffung der Verpackungen. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mitschülerin Sabine Waidacher (12). „Es sollte zum Beispiel mehr Unverpackt-Läden geben. Die Atmosphäre hier ist viel freundlicher und vor allen Dingen ist es besser für die Umwelt“, finden die beiden.