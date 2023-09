Feuerwehr rettete zehn Schwimmer Zwei Personen starben beim Baden im Rhein in Düsseldorf

Zwei Menschen konnten nur noch tot aus dem Rhein geborgen werden. Einer von ihnen war ein 22-Jähriger aus Wuppertal. Mit zwei Freunden hatte er im Juni an einer Buhne in Himmelgeist gebadet, als ein Sog alle drei erfasste und mitriss. Einer der Männer konnte sich selbst an Land retten, ein anderer wurde von einem Zeugen mit einem Schlauchboot aus dem Wasser gerettet. Der 22-Jährige jedoch verschwand im Fluss. Die Wasserschutzpolizei hat ihn Tage später in Duisburg aus dem Rhein geborgen.