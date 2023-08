Neues Projekt in Düsseldorf So sehen die neuen Hochhäuser für den Kennedydamm aus

Es gibt auch positive Nachrichten aus der Immobilienwelt: In der Mitte des Kennedydamms will Stefan Mühling (Die Developer) ein durchmischtes Quartier mit zwei Hochhäusern und einer Sockelverbindung errichten. Wohnen und Freizeit, Arbeiten, Einkaufen und Dienstleistungen sollen im „New Heart on the Block“, so der Projektname, verbunden werden. Bei der entscheidenden Jury-Sitzung am Mittwochnachmittag machte der Entwurf von Stararchitekt Ben van Berkel (UN Studio) das Rennen. Das Projektvolumen liegt bei 500 Millionen Euro. Baustart soll 2025, die Fertigstellung 2027 sein.