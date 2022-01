Hautdiagnose per App : Beiersdorf steigt mit zwei Millionen bei Düsseldorfer Start-up ein

Hautdiagnose per App

Düsseldorf Der traditionsreiche Hautpflegekonzern investiert massiv in das Düsseldorfer Start-up dermanostic, das Haut-Diagnosen per App ermöglicht. Tausende Menschen haben die App bereits ausprobiert.

Beim Düsseldorfer Start-up „dermanostic“ freut man sich über einen neuen finanzstarken Investor: Der Hautpflegekonzern Beiersdorf investiert über seine Oscar & Paul Risikokapitaltochter massiv in das junge Start-up, bei dem man innerhalb von nur 24 Stunden über eine App Hautauffälligkeiten überprüfen lassen kann, wobei Dermatologinnen und Dermatologen die hochgeladenen Fotos und den auszufüllenden Anamnesebogen auswerten und die Diagnose erstellen. Nach Angaben der Internet-Plattform „Online Marketing Rockstars“ beteiligt sich das Unternehmen mit zwei Millionen Euro.

„Wir glauben an das große Potenzial von ‚Digital Health‘ und Teledermatologie – gerade in der jüngeren Zielgruppe. Digitale Besuche bei Dermatolog*innen bieten unseren Verbraucher*innen einen großen Mehrwert, denn sie ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte, kostengünstige und professionelle Beratung für ihre Hautindikation“, sagt Ascan Voswinckel, Head of Oscar & Paul. Damit passe das neue digitale Angebot von dermanostic „perfekt zu unserer Marke Eucerin – und es ergänzt die digitale Consumer Journey unserer Dermokosmetik-Marke auf innovative Weise.“