Mordkommission ermittelt Zwei Menschen sterben bei Feuer in Düsseldorf

Der Alarm erreichte die Feuerwehr am Samstag um 16:43 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Mülleimer, der im Bereich des Gebäudedurchgangs brannte. Rasend schnell aber schlugen die Flammen vorne und hinten am Gebäude hoch. Noch während der Leitstellendisponent den Anrufer befragte, hörte er deutlich die Brandgeräusche. Deswegen wurden sofort zwei Löschzüge in Marsch gesetzt. Als die Einsatzkräfte an der Industriestraße eintrafen, breitete sich das Feuer an der vorderen und an der hinteren Gebäudefront raumgreifend aus.