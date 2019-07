Schulen in Düsseldorf : Zwei Gymnasien wollen Ganztag abschaffen

Schuldezernent Burkhard Hintzsche äußerte Kritik. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Schloß-Gymnasium und das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium wollen keine Ganztagsschule mehr sein. Schuldezernent Burkhard Hintzsche wirft dem Schloß-Gymnasium „schlechten Stil“ vor.

Von Dominik Schneider, Hendrik Gaasterland und Andrea Röhrig

Kurz vor dem Start der Sommerferien muss sich Schuldezernent Burkhard Hintzsche mit zwei Anträgen auseinandersetzen: Zwei der drei Gymnasien im Düsseldorfer Süden wollen wegen der Rückkehr zum Abitur in neun Jahren (G9) wieder den Halbtag einführen. Es sind das Benrather Schloß-Gymnasium und das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. Hintzsche ist von den Plänen nicht sonderlich begeistert, sagt: „Wir können nicht jedes Jahr, je nach Willen der Schulkonferenz, umplanen. Wir werden die Anträge prüfen, mit der Bezirksregierung erörtern und dem Schulausschuss nach der Sommerpause einen Vorschlag unterbreiten.“

Wie Hintzsche erklärt, ist die Eltern-Nachfrage nach Ganztagsschulen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die aktuelle Versorgungsquote von 65 Prozent reiche bei weitem nicht aus, angestrebt werden 85 Prozent. Für die Umstellung der beiden Schulen auf den Ganztagsbetrieb wurden 2,4 Millionen am Schloß-Gymnasium und gut eine Million Euro am Annette-Gymnasium investiert. Bei einer Ganztags-Abschaffung schließt Hintzsche eine Rückforderung des Fördergelds, für beide Schulen jeweils 100.000 Euro, nicht aus.

Der Schulleiter des Schloß-Gymnasiums, Raimund Millard, begründet den Antrag folgendermaßen: „Durch die längere Schulzeit wird der Stundenplan entzerrt und gibt dadurch nicht mehr genügend Inhalt her, um dreimal die Woche am Nachmittag Unterricht zu geben.“ Für Hintzsche ist aber fraglich, ob der Wille der Mehrzahl der Eltern angemessen bei den Plänen berücksichtigt wurde. Denn bei der Entscheidung für den Antrag per Dringlichkeitsausschuss soll Dietmar Scheffler – der Vorsitzende der Elternvertretung begrüßt die Abschaffung – der einzige Elternvertreter gewesen sein. „Schulkonferenzbeschlüsse im Wege der Dringlichkeit ohne Absprachen mit dem Schulträger zu fassen, ist kein guter Stil“, kritisiert Hintzsche das Vorgehen. Das Schloß-Gymnasium stellt sich bei einer Rückkehr zum Halbtag ein flexibles Modell vor. Millard sagt: „Wir würden gerne eine Betreuung mit AGs und Hausaufgabenhilfe einführen, die die Kinder nach Bedarf besuchen könnten. Jeden Tag, an einzelnen Tagen oder auch gar nicht.“ Als Vorbild könne der offene Ganztag an Grundschulen dienen.

In der Annette-Schule hatte sich die Schulkonferenz zuletzt mit deutlicher Mehrheit für einen Wechsel vom Ganz- auf Halbtag ausgesprochen. Der würde ab dem Schuljahr 2020/21 gelten, nach den Sommerferien startet G9. „Wir haben uns seit einem dreiviertel Jahr in allen Gremien mit dem Thema beschäftigt, um der Schulkonferenz genügend Argumente für die Entscheidung an die Hand zu geben“, sagt Schulleiterin Barbara Maerker. Alles Weitere sei nun ein laufendes Verfahren.

Das dritte Gymnasium im Süden, das Gymnasium Koblenzer Straße, will eine Ganztagsschule bleiben. „Wir wären schlecht beraten, wenn wir zum Halbtag zurückkehren. Wir haben hier eine sehr gut funktionierende Kooperation mit der Awo und der Bedarf ist da“, sagt Schulleiter Peter Labouvie.

Derzeit bieten neun der 18 städtischen Gymnasien den offenen Ganztag an. Ob weitere die Abschaffung planen, ist Hintzsche nicht bekannt. Unterstützung erhält er von der Schulleiterin des Wim-Wenders-Gymnasiums, Antonietta Zeoli: „Es ist großartig, wie die Stadt in den Ganztag investiert hat. Wir würden ihn bei uns am liebsten erweitern.“