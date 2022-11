Protest gegen Völkermord in Afghanistan und das Regime in Teheran : Zwei Demos ziehen durch die Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf Rund 300 Demonstranten forderten am Samstagmittag Freiheit im Iran. Ein etwa ebenso großer Umzug machte auf die Unterdrückung der Hazara in Afghanistan aufmerksam.

Stadtmitte: Am Samstagmittag zogen zwei Demonstrationen durch die City. Startpunkt war für beide die Friedrich-Ebert-Straße.

An der Ecke Karlstraße hatte die zivilgesellschaftliche Initiative „Stoppt den Völkermord an den Hazara“ zunächst eine Kundgebung abgehalten, um auf die Situation der ethnisch religiösen Minderheit der Hazara aufmerksam zu machen, die in Afghanistan durch die Taliban terrorisiert werden. Im Anschluss zogen die Teilnehmer durch die Immermannstraße Richtung Innenstadt.

Zeitgleich formierte sich auf der Friedrich-Ebert-Straße vor dem DGB-Haus ein weiterer Demonstrationszug mit rund 300 Teilnehmern, um sich für Freiheit im Iran zu engagieren. Damit waren weitaus weniger Protestierende auf der Straße, als am vergangenen Wochenende, als der Aufruf der Veranstalter mit 3000 Menschen, weitaus mehr als die angemeldeten 750 erreichte.

Von einer Protestmüdigkeit wollten die Teilnehmer jedoch nichts hören und doch waren einige von ihnen enttäuscht. „Ich hatte mit mehr Solidarität gerechnet und auf eine größere Unterstützung gehofft“, gab eine der Protestierenden zu. Auf den Einwand von Passanten, dass die Umzüge doch nicht das gewünschte Ziel erreichten, erklärte sie, warum sie schon zum dritten Mal mitmarschiere: „Ich fühle mich ohnmächtig, wenn ich mir nur die Nachrichten ansehe. Wir dürfen auf die Straße gehen und offen unsere Meinung sagen.“ Deshalb wolle sie ihre Solidarität mit den Frauen im Iran auf diese Weise zeigen. „Wir wissen, dass sie unseren Protest im Internet sehen und das gibt ihnen Kraft“.

Darauf skandierte sie mit den anderen Demonstranten „Mullah muss weg“, die auf Plakaten auch Freiheit für politische Gefangene im Iran forderten.

Auslöser für weltweite Proteste war der gewaltsame Tod der erst 22-jährgen iranischen Kurdin Mahsa Amini im September. Seitdem solidarisieren sich regelmäßig auch in Düsseldorf Menschen, vor allem mit dem Kampf iransicher Frauen, die sich gegen die Unterdrückung durch den Staat zur Wehr setzen.

Totalitär gehen auch die Taliban gegen die Hazara in Afghanistan vor. Ihr Terror trifft vor allem Frauen und Kinder. Ihre Situation werde kaum wahrgenommen, meinten die Protestler am Samstag bei ihrer Kundgebung an der Karlstraße. Um das zu ändern, machten sie während ihres Marschs durch die Innenstadt über Lautsprecher Passanten auf den Völkermord an einer religiösen Minderheit aufmerksam, die von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt bliebe.

Beide Demonstrationen verliefen ruhig und führten zwar zu Verkehrsbehinderungen, die aufgrund ihrer geringeren Teilnehmerzahlen nur kurzzeitig waren.