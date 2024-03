Palästina und Frauenrechte Zwei Demonstrationen ziehen durch die Stadtmitte

Im Mittelpunkt der Demonstration stand das Leiden der Bewohner des Gaza-Streifens. „Gaza, Gaza ist in Not, viele Kinder sind schon tot“, skandierten die Teilnehmer. Und ebenso: „Liebe Bürger hört, Krankenhäuser sind zerstört.“ Viele Teilnehmer hielten palästinensische Flaggen in der Hand oder hatten Tücher in den gleichen Farben über ihre Schultern gelegt. Vorneweg liefen Männer mit einem großen Transparent, auf dem zu lesen war: „Frieden in Gaza - den Krieg beenden - Verhandeln jetzt“. Ein Sprecher der Polizei sprach am frühen Abend von einem unauffälligen Ablauf der Kundgebung.