Schneider-Wibbel-Gasse in Düsseldorf Zwei Altstadt-Lokale in der „spanischen Gasse“ insolvent – wie geht es weiter?

Zwei Traditionsrestaurants in der Düsseldorfer Altstadt sind in finanzieller Schieflage. Die spanischen Gastronomiebetriebe El Flamenco und El Gitano, die sich in der Schneider-Wibbel-Gasse genau gegenüber liegen, mussten Ende August Insolvenz anmelden. Das hat der vom Amtsgericht Düsseldorf bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kischko unserer Redaktion auf Anfrage bestätigt.