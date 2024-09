„Nacht des Parlamentes“ Viel Zuspruch für den geplanten Ausbau des Landtags

Und es gab einen Raum, der mit Informationen zu den geplanten Erweiterungsbauten des Landtags gespickt war. In vier ringförmigen aufgeständerten Gebäuden, die miteinander und mit dem Landtag verbunden sind, soll die aktuell noch auf drei Liegenschaften außerhalb des Landtags verteilte Verwaltung und weitere 100 Büros für Fraktionsmitarbeiter zusammengeführt werden. Seit der Landtag vor 35 Jahren seine Heimat direkt am Rhein gefunden hat, hat sich seine Arbeit deutlich verändert. So hat sich die Zahl von Sachverständigenanhörungen nahezu vervierfacht. Die Fraktionen führen mehr Veranstaltungen durch, die Zahl der Buchungen von Sitzungssälen stieg seit 2005 von 2000 auf 12.000 pro Jahr. Das Parlament wurde 1988 eröffnet, als drei Fraktionen vertreten waren, aktuell sind es fünf. Mittlerweile besuchen mehr als 100.000 Bürger Jahr für Jahr ihr Landesparlament. „Die Offenheit ist wichtig für die Demokratie“, erläutert Landtags-Präsident André Kuper.