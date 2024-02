Naturschutz in Düsseldorf Gehölze nur noch bis Ende Februar schneiden

Es gibt die Möglichkeit, Ausnahmen in Einzelfällen zuzulassen. Dafür ist dann aber die Stadt zuständig und diese muss vorab nach Antragsstellung eine begründete Erlaubnis erteilen. In Natur- und Landschaftsschutzgebieten gilt dies übrigens ganzjährig – Rückschnitte brauchen dort grundsätzlich eine Genehmigung der Stadt. Bei Fragen gibt die Stadt Hilfe und Informationen unter 0211 8926804 oder per Mail an unb@duesseldorf.de