Pawlooza Festival in Düsseldorf Hunde durften im Freibad schwimmen

Wer jetzt aber denkt, auf dem Gelände in Lörick hätten sich Hunde getummelt, die in Kostüme gesteckt oder nur auf dem Arm herumgetragen werden, um sie zu Insta-Stars zu machen, liegt falsch. Denn die Veranstalter hatten strenge Regeln für die Teilnahme der Vierbeiner festgelegt. „Wir haben alles dafür getan, um von vornherein bestimmten Hundehaltern den Besuch nicht zu empfehlen“, erklärt Karkalis die Pawlooza-Philosophie. Denn auf das Gelände dürfen nur Hunde, die von den Tierärzten vor Ort als gesund und vor allem nicht als sogenannte Qualzucht eingestuft werden. So sah man kurznasige Rassen wie Mops und Französische Bulldogge an den beiden Festivaltagen eher nicht im Löricker Strandbad. Übrigens genauso wenig wie Kinder unter zwölf Jahren, denen der Zutritt verweigert wurde. Was nicht bei allen gut ankam. „Ich habe zwei Kinder, mein Sohn ist dreizehn, meine Tochter zehn. Sie durfte nicht mit rein, deshalb sind wir wieder gegangen“, sagt Dorothee Beer. Dass es eine Altersbeschränkung gibt, findet sie „generell gar nicht so schlecht“. Doch will sich ihr nicht erschließen, warum sie so hoch angesetzt wurde.