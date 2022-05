Spielplatz in Düsseldorf-Unterbilk : Zum Fitnesstraining in den Floragarten

Düsseldorf Der umgebaute Spielplatz hat neue Spielgeräte, Tischtennisplatten und auch eine Calisthenics-Anlage bekommen. Die Kosten lagen bei rund 250.000 Euro, wovon die Bezirksvertretung 3 insgesamt 50.000 Euro mitfinanzierte.

So manch einer konnte es in den vergangenen Wochen bis zur Wiedereröffnung nicht abwarten, schob heimlich am Eingang den Bauzaun zur Seite und powerte sich an der neuen Calisthenics-Anlage im Floragarten aus. Auch Tischtennisbälle flogen daneben schon über die zwei neuen Platten. Jetzt aber müssen keine Zäune mehr beiseite geschoben werden, denn die sind inzwischen allesamt abtransportiert und der Spielplatz ist nach seinem Umbau auch offiziell von der Stadt wieder freigegeben worden.

Der Spielplatz im Floragarten ist ein Projekt des Masterplans Kinderspielplätze, bei dem die Verwaltung jedes Jahr mehrere Anlagen saniert. Die Kosten für die Umgestaltung im Floragarten lagen bei rund 250.000 Euro, wovon die zuständige Bezirksvertretung 3 insgesamt 50.000 Euro mitfinanzierte. Verantwortlich für den Umbau waren Anne Kemper und Alexander Richter, bei der Eröffnung am Dienstag war Doris Törkel mit der Arbeit der zwei Objektplaner mehr als zufrieden („eine sehr, sehr gelungene Objektplanung“). Die Leiterin des Garten-, Friedhofs- und Forstamts sagte zum neuen Spielplatz: „Für die Familien in Unterbilk, Bilk und Friedrichstadt ist der Spielplatz im Floragarten ein zentraler Ort der Begegnung. Gerade an sonnigen Tagen ist er beliebt wegen des Schattens seines alten Baumbestands. Mit der Umgestaltung gewinnt er weiter an Attraktivität. Das breite Spielangebot spricht Kinder und Jugendliche verschiedener Altersklassen an. Sportbegeisterte finden in der Calisthenics-Anlage außerdem ein ganz neues Angebot im Park.“