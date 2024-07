Filiale der Deko- und Möbelkette in Düsseldorf Zukunft von „Depot“ im Kö-Bogen ist ungewiss

Die Muttergesellschaft der Deko- und Möbel-Gruppe Depot befindet sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Ob die mehr als 1000 Quadratmeter große Depot-Filiale im Geschäftshaus des Kö-Bogens II an der Schadowstraße in der Folge der Insolvenz schließen muss, ist noch nicht absehbar.