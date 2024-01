Trödelmärkte in Düsseldorf Die Zukunft des Radschlägermarktes ist ungewiss

Angesichts der ungewissen Zukunft hat die grüne Dagmar Wagner jetzt eine Anfrage an die Verwaltung formuliert, die am Freitag, 26. Januar, in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 (ab 14 Uhr) im Rathaus behandelt wird. Konkret fragt sie, ob auch im zweiten Halbjahr der Radschlägermarkt sein bisheriges Territorium, also die notwendigen Flächen auf dem Großmarktgelände, bespielen kann. Und daran anknüpfend: „Welche alternativen Standorte wurden dem Radschlägermarkt bisher angeboten – falls welche angeboten wurden?“