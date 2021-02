Bauwerk in Düsseldorf : Zukunft der Theodor-Heuss-Brücke weiter unklar

Bauwerk in Düsseldorf

Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf hält dem gestiegenen Verkehrsaufkommen nicht mehr stand. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Seit 1957 überspannt die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf den Rhein. Doch das Bauwerk ist marode und könnte abgerissen werden. Die Entscheidung darüber soll noch in diesem Jahr fallen.

Ob die marode Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf instandgesetzt oder abgerissen werden soll, ist weiter unklar. Das Bauwerk hält den Verkehrsbelastungen, die in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen sind, nicht mehr stand. Im November 2019 hatte die Stadt die Brücke für Fahrzeuge über 30 Tonnen gesperrt, zudem gilt ein Überholverbot für Lkw. Seitdem wird geprüft, in welchem Zustand sich die fünf Teilbauwerke befinden. Danach soll entschieden werden, ob sich eine Sanierung lohnt oder ob die Brücke abgerissen und neugebaut werden muss. Mit einer Entscheidung ist laut einem Sprecher der Stadt im laufenden Jahr zu rechnen – wann genau, ist noch unklar.