Sparpläne in Düsseldorf Hat die Rochuskirche noch eine Chance?

Die katholische Kirche wird in Düsseldorf rund die Hälfte ihrer Gebäude aufgeben. Was das heißen könnte, ist jetzt in Pempelfort zu erleben. Von dort verbreitet sich die Kunde, die nicht nur in Düsseldorf sehr bekannte Rochuskirche solle an einen Investor veräußert werden. Die Tochter von Paul Schneider-Esleben, der den heutigen Kirchbau nach der Zerstörung im Krieg schuf, wurde bereits alarmiert. Der zuständige Pfarrverweser Ansgar Steinke kann die Aussage jedoch nicht bestätigen. „Es gibt nicht die Absicht, die Rochuskirche zu veräußern“, sagt der Pfarrer. Andererseits kann der Geistliche etwas anderes auch nicht: eine langfristige Zukunft des Gebäudes als katholische Kirche garantieren.