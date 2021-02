Kostenpflichtiger Inhalt: Handel in Düsseldorf : Zukunft der Real-Märkte ist ungewiss

Für viele Real-Märkte ist die Zukunft inzwischen klar, für die beiden Düsseldorfer Standorte liegt sie dagegen noch im Dunkeln. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Pläne für die beiden Düsseldorfer Real-Supermärkte in Bilk und Heerdt sind nach wie vor in der Schwebe. Während der Wettbewerber Kaufland zu Beginn des Monats 13 Standorte der Kette in anderen Städten übernommen hat, ist über die Zukunft der Filialen in der Landeshauptstadt nach wie vor nicht entschieden worden.