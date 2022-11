“Zuhör-Bänke“ in Düsseldorf Einfach mal zuhören

Düsseldorf · Am Lindenplatz in Flingern und in der Altstadt auf Höhe des Rathausufers stehen nun „Zuhör-Bänke“ gegen die Einsamkeit. „Zuhören. Draußen“ hat das Projekt initiiert.

25.11.2022, 17:30 Uhr

Bürgermeisterin Claudia Zepuntke, Ehrenamtlerin Hella Henckel-Bruckhaus und Initiatorin Christine von Fragstein (v.l.) laden zum Zuhören auf den Lindenplatz ein. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Von Tino Hermanns