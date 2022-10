Naturschauspiel in Düsseldorf : Zugvogelschwärme über Flingern lassen Kinder staunen

Einer der Zugvogelschwärme, die am Sonntagnachmittag (30.10.22) über Düsseldorf hinweg geflogen sind. Foto: Schwerdtfeger, Christian

Düsseldorf Alljährlich zieht ein Naturschauspiel die Blicke der Menschen gen Himmel: Wenn der Flug der Zugvögel Richtung Süden beginnt, sind große Schwärme der gefiederten Gesellen in Formation zu beobachten. Am Sonntagnachmittag war es über Düsseldorf erneut soweit.

Um kurz nach 16 Uhr ist in Düsseldorf-Flingern am Sonntagnachmittag plötzlich lautes Geschnatter zu hören. Spaziergänger und Eltern mit ihren Kindern auf einem Spielplatz blicken hoch zum Himmel. „Was ist denn da los“, fragt ein kleiner Junge und zeigt nach oben. „Das habe ich ja noch nie gesehen“, meint er. Sein Vater sagt: „Das sind wahrscheinlich Kraniche. Aber sicher bin ich nicht.“ Große Vogelschwärme sind laut schnatternd in einer V-Formation am späten Sonntagnachmittag über Düsseldorf geflogen.

Um was es sich für Vögel genau handelte, war am Sonntagnachmittag noch nicht zu klären. Vermutlich waren es aber Zugvögel, die man seit September noch bis Anfang November bundesweit in größeren Formationen sehen kann.

Laut Nabu fliegen bereits seit Oktober – insbesondere bei gutem Flugwetter – Kraniche in ihre Winterquartiere in Frankreich und Spanien. Der Nabu sprach Ende Oktober von einem vorläufigen Höhepunkt des Zuges der Vögel in wärmere Gefilde. Über NRW gibt es eine für Kraniche beliebte Flugroute. Gut möglich also, dass es sich bei den Vögeln über Düsseldorf-Flingern um Kraniche gehandelt hat.