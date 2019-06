Am Düsseldorfer Flughafen : Zug bleibt in Hitze liegen - Feuerwehr versorgt Passagiere

Düsseldorf Ein RE in Düsseldorf musste auf freier Strecke warten – mit ausgefallener Klimaanlage. Die Feuerwehr versorgte die Fahrgäste am Flughafen-Fernbahnhof.

Ein Regionalexpress (RE) ist in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens auf freier Strecke stehengeblieben. In der Hitze am Dienstagnachmittag versagte auch die Klimaanlage. Der Lokführer meldete der Leitstelle der Deutschen Bahn, dass ein Fahrgast in dem Zug kollabiert sei.