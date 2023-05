Fachkräftemangel in Düsseldorf Zu viele Düsseldorfer haben keinen Abschluss

Während der Fachkräfte-Mangel in vielen Branchen dramatische Ausmaße annimmt, verfügt eine große Zahl junger Erwachsener über keine abgeschlossene Berufsausbildung. „Auch in unserem IHK-Bezirk steigt die Anzahl junger Menschen ohne beruflichen Abschluss. In der Vermittlung dieser Zielgruppe in die duale Berufsausbildung sehen wir ein großes Potenzial zur Fachkräftesicherung, das es auszuschöpfen gilt“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der Düsseldorfer Industrie- und Handelskammer.