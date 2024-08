Mit dem Zelt unterwegs Fast zu Hause und doch wie im Urlaub

Wir haben mal vor zwei Jahren ein Wanderzelt für zwei Personen gekauft, in dessen Vorzelt auch der Hund passen sollte. Geplant war, dass ich es irgendwann zu einer Wanderung in Norwegen nutzen kann. Jetzt kam es in Wersten zum Einsatz – mit Probeaufbau im Wohnzimmer. Allerdings sei das Zelt zu schwer für mich, sagte man Mann. Freundlicherweise bot er deshalb sofort an, es mit seinen 2,5 Kilogramm in seinen Rucksack zu packen. Natürlich nahm er auch eine kleine Matte für den Hund zu seiner Isomatte mit, meine schnallte ich mir auf den Rucksack.