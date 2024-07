Austausch zwischen Pflanzenfreunden Zu Besuch in Düsseldorfer Traumgärten

Der Blick in solch private Oasen ist das besondere an der „Offenen Gartenpforte“. Die engagierten Hobbygärtner mögen den Austausch mit ihren Gästen. Sie erklären ihr Konzept, lassen die Besucher an Blüten und Blättern schnuppern, verteilen auch schon mal Ableger. „Ich verschenke immer gerne die spanischen Gänseblümchen, die blühen wie verrückt und brauchen wenig Pflege“, so Jeannie Ringel. Mit ihrem Mann Michael zeigte sie in Düsseltal die großzügige Dachterrasse, die von einer doppelwandigen Mauer umgeben ist, die Platz für die unterschiedlichsten Pflanzen bietet. Wer von der Straße das große Tor passiert, entdeckt ein Paradies unterschiedlichster Pflanzen. Bevor man die Treppe zur Terrasse nimmt, kommt man an unzähligen Töpfern und Pflanzen mit großer Blütenpracht vorbei. „Dürfen wir hier weitergehen?“, fragten die Besucher und tauchten anschließend schnell ein in die Fülle, die sich ihnen auf der Dachterrasse präsentierte. Es summte dort überall, denn Jeannie und Michael Ringel achten auf insektenfreundliche Pflanzen. Wer sehen wollte, was sich alles dort tummelt, konnte die Fotos anschauen, auf denen Jeannie Ringel zauberhafte Gartenmomente einfing. Allein 20 verschiedene Rosen gibt es, diverse Stauden und Waldreben.