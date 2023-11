In Friedrichstadt Zimmer in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus brennt – eine tote Person

12.11.2023 , 08:20 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Marcel Kusch

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Alarmiert wurde die Feuerwehr Düsseldorf gegen 19 Uhr zur Talstraße in Friedrichstadt. Die Identität des Opfers stehe noch nicht fest, teilte die Feuerwehr mit. Auch ist noch unklar, wie es zu dem Zimmerbrand kommen konnte. Zehn weitere Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst betreut, ein 29-Jähriger erlitt eine Rauchgasverletzung und kam in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

(ldi/dpa)