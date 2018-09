Düsseldorf: Zeugen geben Hinweise auf illegales Rennen

Düsseldorf Nach einem Unfall in Düsseldorf geht die Polizei Hinweisen auf ein illegales Autorennen nach. Eine 23-Jährige war verletzt worden, nachdem ihr Auto mit einem anderen zusammengestoßen war.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war die 23 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo am Freitagabend in Flingern gegen 22.50 Uhr auf der Kettwiger Straße in Richtung Dorotheenstraße unterwegs. Zwischen der Erkrather Straße und dem Höherweg wollte sie vom rechten über den linken Fahrstreifen fahren, um dort in eine freie Parkbucht einzubiegen. Es kam zur Kollision mit einem Ford Focus, der von einem 36 Jahre alten Mann gesteuert wurde.