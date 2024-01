Digitalisierung in Düsseldorf Stadt begräbt Plan für Zentrales Aktendepot

Einige ausgewählte Dokumente sollen in Papierform im Stadtarchiv weitergelagert werden. Das betreffe auch Akten aus anderen Ämtern, insbesondere denen, die in das neue Technische Verwaltungsgebäude (TVG) umziehen und dem Magazin zur Archivierung angeboten werden. Hierfür bewilligte der Rat für das Stadtarchiv weiteres Personal in Form zweier weiterer Planstellen.