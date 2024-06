Kap 1 in Düsseldorf erwartet 1,5 Millionen Besucher Das ist das Erfolgsgeheimnis der besten Bibliothek weit und breit

Wo kommt denn bitte die Lieferung hin? Der Bote steht im großen Eingangsbereich und fragt, wo er denn die Lerngruppe finden könne, welche die vier leckeren Pizzen bestellt habe. Pizzen? In der Bücherei? Wer büffelt, bekommt Hunger, okay. Deswegen gibt es in der neuen Düsseldorfer Zentralbücherei auch Freiheiten, die früher in einer Bücherei undenkbar waren. Aber tropfende Pizzen, deren Duft auch noch die Luft schwängert und andere Besucher vielleicht stören könnte? Bitte nicht. Döner auch nicht. Und ja, wo wir schon bei der Feinabstimmung sind: Man möge sich doch bitte nicht sein Essen in der Bibliothek zubereiten, also beispielsweise Bowls oder Salate komponieren und dann noch die Soße oder das Dressing über die Speisen kippen und kräftig umrühren. Es könnte was schiefgehen.