Kultur in Düsseldorf : Die Regale für die neue Zentralbibliothek sind da

Düsseldorf Der Umzug der Düsseldorfer Zentralbibliothek auf die andere Seite des Hauptbahnhofs soll in wenigen Monaten stattfinden. Im neuen Gebäude werden nun nach und nach die Möbel aufgebaut – und die sind ganz anders als gewohnt.

Insgesamt 288 Regale mit insgesamt 6459 Fächern sollen künftig in der Zentralbibliothek stehen, etwa 330.000 Bücher und andere Medien werden dort Platz finden. Kostenpflichtiger Inhalt Es werden aber auch einige Medien aussortiert, die in den bisherigen Räumen hinter dem Hauptbahnhof noch ihren Platz hatten.

Es tut sich was in der neuen Zentralbibliothek in KAP1: Die Regale wurden geliefert und werden gerade aufgebaut. 📚 Wir machen uns richtig fein für euch 🥰🎥 (pl/lw/kk)

Die Regale seien je nach Bereich unterschiedlich gestaltet, hieß es von der Stadt. Für die Romane ist demnach ein „atmosphäregebendes Holz“ geplant, in der Kinderbibliothek wird es durch grüne Elemente ergänzt. Auf der zweiten Ebene – die Zentralbibliothek zieht in das erste und zweite Obergeschoss des Gebäudes – gibt es Regale in Grün- und Gelbtönen, die eine Orientierung durch die verschiedenen Themengebiete geben sollen. Die Regalböden und Sockel sind durchgehend weiß und illuminiert.

In der Romanabteilung wird es zudem eine komplette Wand mit einer Frontalpräsentation zum Stöbern und Entdecken geben. Dort sind die Bücher so positioniert, dass man statt dem Buchrücken das Cover sieht. Die audiovisuellen Medien sollen in der Sachbuchabteilung den Sachgruppen zugeordnet werden: Eine DVD über Teneriffa ist also künftig direkt neben dem Reiseführer zur Insel zu finden. Dadurch erhalten die Besucher einen Überblick, welche Medien es zu welchen Themen gibt.