Erster Standort in Düsseldorf Lohnt sich ein Besuch der Edel-Bäckereikette „Zeit für Brot“ an der Nordstraße?

An der Nordstraße gibt es bereits sieben verschiedene Bäckereien – ist da noch Platz für eine weitere? Ja, sagt „Zeit für Brot“. An diesem Mittwoch eröffnet die Berliner Kette ihren bundesweit 15. Standort an der Hausnummer 48, wo es einst nach Parfüm von Douglas roch. Jetzt soll der Duft von Brot, Brötchen und süßen Backwaren neue Kundschaft anlocken.