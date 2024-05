Vorbereitungen in Düsseldorf Zehn Türme für die Sicherheit bei der Euro

Die drei Fanzonen während der Euro sollen in den sozialen Netzwerken die Vielfalt und Attraktivität Düsseldorfs international bekannter machen. Gleichzeitig wird viel dafür getan, dass die Fußballanhänger aus Europa eine sichere Zeit in der Stadt genießen. An starken Spieltagen hat allein die D.Live GmbH, die im Auftrag der Stadt die Fanzonen organisiert, bis zu 250 Sicherheitsleute im Einsatz. Hinzu kommen im Umfeld Kräfte von Polizei und Ordnungsamt. D.Live hat zehn Türme angeschafft, die jeweils vier Meter hoch sind. Jeder Turm ist mit zwei 360-Grad-Kameras ausgestattet, die am Rheinufer ein Rundum-Monitoring ermöglichen. „Zeichnen sich Engpässe ab, können schon, bevor sich eine Situation zuspitzt, Lenkungsmaßnahmen ergriffen werden“, so D.Live-Chef Michael Brill.