Schöne Geschäfte in Düsseldorf Zehn Tipps fürs Weihnachtsshopping in den Stadtteilen

Hamm In einem ehemaligen Stall in Hamm hat Gitte Sönges mit vielen wundersamen Dingen einen Geschenkeladen eingerichtet – die Villa Duckdich. Keine Massenware, sondern möglichst Unikate, oft sogar von lokalen Händlern, stehen in den Regalen. Von Badekugeln und Gewürzmischungen, über Wundertüten für Kinder bis zum Altbierlikör ist alles dabei. Der Laden heißt übrigens so, weil die Decken in dem Stall früher so niedrig waren, dass zumindest große Menschen den Kopf einziehen mussten, um sich nicht zu stoßen. Villa Duckdich, Hammer Dorfstraße 53