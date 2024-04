Diskussion um belastete Straßennamen in Düsseldorf Neue Namen für zehn Straßen ab Mitte Mai

Info

Diese zehn Straßen werden in Kürze umbenannt Leutweinstraße in Auenblick, Petersstraße in Eisvogelweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße, Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße, Porschestraße in Ilna-Wunderwald-Straße, Wissmannstraße in Hermann-Smeets-Straße und Schlieffenstraße in Radschlägerweg. Die Heinz-Ingenstau-Straße wird zu einem späteren Zeitpunkt umbenannt.