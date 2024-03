10 Orte, an denen sich das Warten lohnt Wo wir in Düsseldorf gerne Schlange stehen

Japan-Viertel In wohl keinem Viertel in Düsseldorf wird so viel angestanden wie in Little Tokyo rund um die Immermannstraße. In vielen Restaurants haben die Gäste nur zu ungewöhnlichen Zeiten die Chance, direkt einen Platz zu ergattern. Ansonsten muss man sich in die meterlangen Schlangen einreihen. Das schreckt vor allem ein jüngeres Publikum wenig ab, und wer sich dazu stellt, bekommt schnell das Gefühl, das für viele schon das Anstehen ein Event ist. Lohnen tut sich das in den meisten Fällen zudem, denn die Vorfreude wächst mit jedem Meter, den man sich in Richtung Ladentür schiebt, hinter der ein köstliches Gericht auf wartet. Das ist auch bei Takumi Chicken & Veggie an der Klosterstraße der Fall. Dort werden kreativ interpretierte klassische Ramengerichte serviert. Die Spezialität ist der Paitan-Ramen (15,50 Euro) mit einer in einem maßgeschneiderten Druckkessel dreifach konzentrierten und extra lange eingekochten Brühe. Das schmeckt besonders köstlich und ist zudem sehr sättigend, zumal die Portionen, die in schönen Schalen serviert werden, sehr großzügig sind. Der Paitan-Ramen ist allerdings limitiert, weshalb es sich lohnt, sich frühzeitig in der Warteschlange einen Platz zu sichern. (hal)