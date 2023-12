Zehn öffentliche Aussichtspunkte Von wo uns Düsseldorf zu Füßen liegt

Info

Führungen

Mehrere Anbieter in Düsseldorf haben Rundgänge zur Architektur im Programm. Eine der profiliertesten Führerinnen ist Antje Kahnt, die eine Hochhaus-Tour ausgearbeitet hat. Bei ihr lernt man das erste Büro-Hochhaus Deutschlands und den höchsten Kirchturm der Stadt kennen. Von den Hochhäusern in der Innenstadt rund um Kö und Berliner Allee geht’s in den Medienhafen und, so es gewollt ist, auf den Rheinturm. Gruppen-Termine können per Mail vereinbart werden unter stadtstreicherin@email.de

Immer mehr Terrassen

Wer hoch baut, muss Terrassen einplanen: Das schreibt die Stadt Bauherren immer öfter vor. Dies ist etwa so bei Projekten am Mörsenbroicher Ei oder im Medienhafen. Auch neue Hotels in der City (am Kö-Bogen und an der Tonhallenstraße) bekommen Dachterrassen.