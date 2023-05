Reifeprüfung vor 60 Jahren Abitur, als Adenauer noch Kanzler war

Dass ein 1963er-Abi die Wege in spannende Berufsfelder ebnete, zeigen die Lebensläufe der zehn Frauen, die sich in regelmäßigen Abständen treffen. Fast alle haben neben den Kindern ein Studium abgeschlossen, nicht wenige sogar mit einer Promotion. So führte der Weg von Dagmar Schroeder-Hildebrand nach journalistschen Stationen in Deutschland und Brüssel nach Washington. Immer an ihrer Seite: ihr Mann Peter W. Schroeder. Beide hatten sich als Jung-Redakteur und Volontärin in Düsseldorf kennengelernt. „Am Rosenmontag machte er mir einen Heiratsantrag, ich fiel aus allen Wolken, habe aber Ja gesagt“, erinnert sich die 79-Jährige. Eine Zeit lang arbeitete das Paar für einen sogenannten „Bauchladen“, also für mehrere deutsche Zeitungen, für die ein eigener Washington-Korrespondent zu aufwendig gewesen wäre. Zum Klassentreffen in der alten Heimat kam das Ehepaar, das inzwischen im kanadischen Vancouver Island lebt, jetzt per Kreuzfahrtschiff über den Atlantik. „Wir sind in Florida gestartet und in Bremen von Bord gegangen“, berichtet Schroeder-Hildebrand, deren Tochter in Norddeutschland lebt.