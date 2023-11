Wegen Insolvenz Hat es sich in Düsseldorf ausgezaubert?

Auch an den letzten Tagen der Zauberwelten werden Interessierte beim Eintritt direkt verzaubert: Tilo Wolter steht hinter der Kasse und präsentiert einen klassischen Kartentrick. Welche Karte ursprünglich gezogen wurde und mit vier anderen vermischt wurde? Am Ende liegt die richtige Pik drei aufgedeckt im restlichen Stapel, während er die vier zusätzlich gezogenen noch in den Händen hält. Doch an der Volmerswerther Straße 86 hat es sich bald ausgezaubert: Die Zauberwelten Chris Williams GmbH musste Anfang Oktober laut Amtsgericht Insolvenz anmelden.