Show beim Zirkus Flic Flac Der zaubernde Notfallsanitäter aus Düsseldorf

Die Erfahrung als Straßenkünstler habe ihn auf die unterschiedlichen Rollen vorbereitet, in die er über die Jahre geschlüpft ist. „Das Publikum in der Fußgängerzone war bunt gemischt, auf der Kö habe ich eine ganz andere Show gemacht als in der Altstadt.“ So habe er seine Shows aufgebaut, damit für jeden, der vorbeikam, etwas dabei war – egal ob Geschäftsmann oder Kind. Auftritte für Kinder könne man beispielsweise nicht mit Flic Flac oder Varieté vergleichen. Schon bald geht es auch wieder mit Karneval weiter, wo Charlie Martin ebenfalls bei vielen Veranstaltungen auf der Bühne stehen wird. Bis zum 7. Januar – und sicherlich auch noch lange darüber hinaus – bleibt Gisbert Atkins der zaubernde Notfallsanitäter.