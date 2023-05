SPD-Vorsitzende in Düsseldorf „Für vieles wird kein Geld mehr da sein“

Zanda Martens Ich weiß nicht, ob man so etwas gezielt planen kann, aber ich habe das jedenfalls nicht gemacht – nichts von all dem stand von Anfang an fest. Ich würde eher sagen, dass ich im richtigen Moment die Chancen ergriffen habe, die sich boten. So bin ich in die Bresche gesprungen, als eine Kandidatin oder ein Kandidat für die Bundestagswahl gesucht wurde. Genauso, als es nun um die Frage ging, wer zum jetzigen Zeitpunkt die beste Wahl ist, um der SPD Düsseldorf vorzusitzen. Als Zufälle würde ich das alles auch nicht bezeichnen, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich nicht weggeduckt.