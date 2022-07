Alle Mitarbeiter in Düsseldorf hatten Corona : Zahnärzte-Notdienst öffnet nach Corona-Zwangspause wieder

Der Zentrale Zahnärztliche Notdienst an der Florastraße nimmt am Montag wieder den Betrieb auf. Foto: Zelger, Thomas

Düsseldorf Der Zentrale Zahnärztliche Notdienst am Evangelischen Krankenhaus bleibt auch am Sonntag geschlossen, weil alle diensthabenden Mitarbeiter Corona haben. Am Montag wird die Notfallversorgung vor Ort aber wieder aufgenommen.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Wer am Wochenende mit schlimmen Zahnbeschwerden zum Zentralen Zahnärztlichen Notdienst (ZZN) an der Florastraße ging, musste vor verschlossenen Türen stehen bleiben. Denn alle diensthabenden Mitarbeiter hatten Corona, wie Dirk Reißmann vom ZZN unserer Redaktion mitteilte. Die Notdienststelle am Evangelischen Krankenhaus blieb deswegen das ganze Wochenende geschlossen. Am heutigen Montag soll der Dienst aber wieder aufgenommen werden, dann mit einer anderen Personalschicht. Der ZZN entschuldigte sich für die Zwangsschließung und bat um Verständnis.

Der ZZN hat im Gegensatz zur neuen Portalpraxis an der Kronenstraße 15, die zum 1. Juli die Notdienstpraxis an der Florastraße abgelöst hat, deutlich längere Dienstzeiten. Gerade am Wochenende sind die Ärzte sowie Medizinischen Fachangestellten lange und fast durchgehend im Einsatz (samstags 8 bis 8 Uhr, sonntags 8 bis 6 Uhr). Vor allem die Besetzung der Nachtdienste stellt eine Herausforderung für den ZZN dar: Laut Reißmann sind nur 16 bis 17 Zahnärzte bereit, diese Dienste anzutreten, obwohl die Zahl der Vereinsmitglieder zuletzt gestiegen ist. Viele Ärzte würden sich „freikaufen“.

Der Zentrale Zahnärztliche Notdienst steht an seinem Standort Florastraße zudem vor großen Veränderungen. Da die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Ende Juni mit ihrer Notdienstpraxis von dort umgezogen ist an die Kronenstraße, wo sie jetzt eine sogenannte Portalpraxis in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Krankenhaus betreibt, müssen im ZZN einige Umbauten erfolgen. So sollen ZZN-Patienten nur noch einen Seiteneingang nutzen, der auch barrierefrei werden muss. Auch Toiletten müssten zum Beispiel neu eingebaut werden.