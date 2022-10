Nach Ende der Coronamaßnahmen : Zahl der Wohnungseinbrüche in Düsseldorf steigt um ein Drittel

Düsseldorf Homeoffice und -schooling sind nicht mehr die Regel, die Düsseldorfer gehen wieder gerne aus – und schon sind auch die Einbrecher da, die während der strengen Coronaschutzmaßnahmen kaum Tatgelegenheiten hatten. Worauf Sie jetzt achten müssen.

Dass knapp die Hälfte der registrierten Taten im Versuchsstadium scheiterten, liegt auch an einer besseren Sicherungstechnik. Busch wirbt für Pilzverzapfung der Fenster, Querriegel an den Türen und dafür, Einbruchschutz beim Neubau ebenso zu beachten wie Energieeffizienz – für beides gibt es staatliche Fördermittel.

Was wichtig und was weniger sinnvoll ist, erklären Busch und sein Team in der frisch renovierten polizeilichen Beratungsstelle im LVA-Hochhaus an der Luisenstraße, am liebsten nach telefonischer Anmeldung unter 0211 870 6868.