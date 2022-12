Airbnb und Co So viele Wohnungen werden in Düsseldorf kurzzeitig vermietet

In den vergangenen Jahren waren die Kurzzeitvermietungen auch in der Kommunalpolitik immer wieder heiß diskutiert worden. Die Befürchtung: Der Stadt und ihren Bewohnern wird wichtiger Wohnraum entzogen. Denn die nur kurzfristigen Vermietungen richten sich insbesondere an Reisende, die Buchungen sind im Verhältnis teurer als bei normalen Mietverträgen, für Vermieter so aber auch lukrativer. Allerdings war es bislang nicht möglich, verlässliche Aussagen zu den Ausmaßen der Kurzzeitvermietung und den Folgen für den Wohnungsmarkt zu treffen.