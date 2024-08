Säkularisierung schreitet voran Zahl der Katholiken sinkt in Düsseldorf auf neuen Tiefststand

Der Rückgang derer, die sich tatsächlich in einer Gemeinde engagieren, führt auch in Düsseldorf zu strukturellen Konsequenzen. So treten sieben Pastorale Einheiten, für die es jeweils einen leitenden Pfarrer gibt, an die Stelle der bislang 15 Seelsorgebereiche. Auch der Immobilienbestand wird reduziert. Stadtdechant Frank Heidkamp schätzt, dass mindestens ein Drittel der kirchlich genutzten Flächen in den kommenden Jahren zur Disposition steht – darunter auch einige Kirchen-Standorte. Für die Entscheidung haben die Gemeinden bis 2030 Zeit.