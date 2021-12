Belastung der Stationen weiter hoch : Zahl der Intensivbetten in Düsseldorf kaum gesunken

Düsseldorf Bundesweit und auch in NRW sinkt die Zahl der Intensivbetten – in Düsseldorf hat sie sich seit 2017 hingegen kaum verändert. Dennoch ist die Belastung auf den Intensivstationen enorm hoch.

(kess) In Düsseldorf ist die Zahl der Intensivbetten in den vergangenen Jahren nahezu gleich geblieben. Bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen sinkt diese. Den aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamtes zufolge gab es in Düsseldorf 2017 jedoch 275 Betten – am Dienstag waren es laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 272.